«عبد الحفيظ» يكشف تفاصيل إصابة السولية

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفحوصات الطبية المبدئية أثبتت إصابة عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، بشد في العضلة الأمامية وأضاف "عبد الحفيظ"، أن اللاعب يجري أشعة خلال الساعات المقبلة، للاطمئنان على حالته، ولتحديد فترة غيابه عن الفريق وكان "السولية"، قد غادر الملعب خلال الشوط الأول من مباراة المصري، متأثرًا بإصابته وحل بدلًا منه محمد مجدي أفشة وفاز الأهلي مساء اليوم على المصري (2-0)، وواصل إحكام قبضته على قمة الدوري، بعد وصوله إلى النقطة 62 في جدول المسابقة المحلية.