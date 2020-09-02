القاهرة ـ العرب اليوم
أكد رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تجاوز فى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء وقال رئيس الزمالك فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "كهربا تعدى على سيد عبدالحفيظ بـ(الشلوت)، فهو لاعب نحس على الأهلي، ولاعبي الأهلي لن يحترموا مدير الكرة بعد هذه الواقعة" وأضاف: "أهديت النادي الأهلي هدية وهو محمود كهربا، والأهلي قام بعمل قرصنة على الزمالك بشأن ضم كهربا" وتابع: "كهربا يفتعل المشاكل والأزمات يوميًا هو ووالده، وأهديت القلعة الحمراء اللاعب"
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