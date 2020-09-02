أكد رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تجاوز فى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء وقال رئيس الزمالك فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "كهربا تعدى على سيد عبدالحفيظ بـ(الشلوت)، فهو لاعب نحس على الأهلي، ولاعبي الأهلي لن يحترموا مدير الكرة بعد هذه الواقعة" وأضاف: "أهديت النادي الأهلي هدية وهو محمود كهربا، والأهلي قام بعمل قرصنة على الزمالك بشأن ضم كهربا" وتابع: "كهربا يفتعل المشاكل والأزمات يوميًا هو ووالده، وأهديت القلعة الحمراء اللاعب"