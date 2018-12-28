استقالة جماعية لمجلس إدارة النادي المصري

استقر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، على التقدم باستقالة جماعية، غدا للمجلس بالكامل في اللجنة الأوليمبية.

واجتمع أعضاء المجلس منذ قليل، بمكتب سمير، حلبية ليتم الاستقرار على عدم الاستمرار في النادي، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له المجلس اليوم من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك رفض الميزانية.

وكان النادي البورسعيدي أجرى اليوم الجمعة الانتخابات التكميلية على هامش الجمعية العمومية العادية، لمقعدي مجلس الإدارة الشاغرين وهما مقعد نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة فوق السن، ونجح معتز مشكاك في الفوز بمنصب نائب رئيس النادي المصري.