الكاف يعلن إقامة السوبر الإفريقي في قطر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي في النصف الأول من العام المقبل 2021 على أن يقام في قطر وعقد الكاف اليوم الخميس اجتماع مع المكتب التنفيذي، وحسم الجدل حول بطولة السوبر الإفريقي وأصدر الاتحاد الإفريقي بيان رسمي عقب نهاية الاجتماع .. أكد فيه: "مع وجود صعوبات على مستوى الاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم حول تنظيم كأس السوبر 2019-2020 بين الأهلي المصري ونهضة البركان المغربي، قرر المكتب التنفيذي إقامة كأس السوبر في النصف الأول من 2021".