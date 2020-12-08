الكاف يقرر إيقاف إبراهيم حسن بسبب المنشطات ويغرم بيراميدز

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف إبراهيم حسن لاعب بيراميدز بسبب المنشطات وأصدر كاف بيانا اليوم الثلاثاء أشار فيه إلى أن إبراهيم حسن سيتم إيقافه عامين من بينهم 22 شهرا مع إيقاف التنفيذ وذلك بسبب حصوله على المنشطات ومن المقرر إيقاف إبراهيم حسن بداية من 18 نوفمبر 2020 وحتى 18 يناير 2021 وفرضت لجنة الانضباط بالكاف غرامة على بيراميدز 10 آلاف دولار بعد محاولة بعض من أعضاء الفريق كسر الحاجز الأمني والوصول لحكم نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.