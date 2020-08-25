بارتوميو ينفي استقالته من رئاسة برشلونة

نفى جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة استقالته من منصبه، بعد قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف ووفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية فإن بارتوميو نفى لها خبر استقالته الذي انتشر خلال الساعات الماضية القصة كاملة بدأت بعدما أبلغ ميسي برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف، وأيضا عدم نيته الخضوع للفحوصات الطبية وعدم العودة إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.