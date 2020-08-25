رئيس برشلونة يقرر الاستقالة

قرر جوسيب ماريا بارتيميو رئيس نادي برشلونة الإستقالة من منصبه، بعد الغضب الجماهيري الأخير ضد مجلس الإدارة، والأنباء التي تشير لغضب ميسي من الإدارة وقراره بالرحيل حال استمرارها كشفت قناة TYC ، الأرجنتينية بأن بارتيميو قرر الاستقالة وانتشرت تقارير صحفية قوية خلال الساعات القليلة الماضية ، بأن ميسي أخبر إدارة النادي بقراره.