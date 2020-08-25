برشلونة يفجرمفأجاة بعد رحيل ميسي

بعد أن فجرت مصادر أرجنتينية الخبر "الصادم" بإبلاغ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة برغبته بالرحيل، أكد النادي الكتالوني الخبر وأكد نادي برشلونة لوكالة أسوشيتد برس، أنه تلقى بالفعل برقية من ميسي، يبلغهم فيها برغبته في الرحيل عن الفريق بشكل فوري.

ووفقا لمصادر أوروبية، فأن المعضلة الرئيسية تكمن في رغبة ميسي بالرحيل بشكل فوري ومجاني، وذلك بتفعيل فقرة "فسح العقد" الموجودة في عقده مع الفريق ولكن برشلونة أشار إلى أن فقرة "فسخ العقد" انتهت صلاحيتها في يونيو الماضي، وإذا أراد اللاعب الانتقال الآن فعلى من يشتريه أن يدفع مبلغ 700 مليون يورو لفسخ العقد.