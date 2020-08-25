رئيس كتالونيا يودع ميسي

نشر رئيس حكومة كتالونيا، كيم تورا، رسالة خاصة إلى قائد نادي برشلونة، ليونيل ميسي، بعد طلب الأخير الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال الانتقالات الصيفية الحالية وكتب كيم تورا، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستظل كتالونيا منزلك دائمًا، شكرًا جزيلًا لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة والاستثنائية التي قدمتها لنا"

وأضاف: "لقد كنا محظوظين بما فيه الكفاية لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع اللاعب الأفضل في العالم، والرياضي النبيل الذي لن ننساه أبدًا، ليونيل ميسي" يذكر أن ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الاجتماع الذي عقده مع رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة.