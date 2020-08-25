رئيس برشلونة ينوي شكوي ميسي بعد قرار رحيله

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن نية جوسيب ماريا بارتميو، رئيس برشلونة في رفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية، حال إصرار ليونيل ميسي قائد الفريق، على استغلال بند فسخ التعاقد، بعد إعلان الأخير رغبته في الرحيل عن كامب نو

وبحسب قناة "TYC" الأرجنتينية، فإن "بارتيميو"، سيلجأ للمحكمة لإلزام "ميسي" بدفع 700 مليون يورو في حالة فسخ تعاقده مع النادي واشتعلت الأزمة بين الطرفين، حيث تؤكد إدارة النادي أن البند الذي يسمح لميسي بالرحيل المجاني انتهى يوم 10 يونيو الماضي، بينما يؤكد اللاعب أن البند ينتهي بنهاية الشهر الجاري.