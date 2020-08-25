اجتماع عاجل لإدارة برشلونة بعد طلب ميسي الرحيل

ذكرت قناة «فوكس سبورت»، أن مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، قرر عقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة، بعد قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن الفريق الكتالوني وأوضحت أن مجلس الإدارة سيجتمع خلال ساعات لمناقشة ما سيتم في المرحلة المقبلة، واتخاذ عدد من القرارات التي تخص ميسي بعد قراره بالرحيل

يذكر أن ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الاجتماع الذي عقده مع رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة وذكرت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أن إدارة برشلونة أكدت تلقيها فاكس من ميسي، لكنها تشدد على أن البند الذي يسمح للأرجنتيني بالرحيل، انتهى في 10 يونيو الماضي.