المظاهرات تجتاج برشلونة بسبب ميسي

كشفت تقارير صحفية، عن تجمع لجماهير فريق برشلونة الإسباني أمام بوابات النادى، بعد قرار الأرجنتينى ليونيل ميسي بالرحيل عن الفريق الكتالونى وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكسا رسميا لنادي برشلونة يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم وتؤكد إدارة برشلونة على أن بند الخروج الذى يرغب ميسب في تفعيله إنتهى في 10 يونيو الماضى، ولا يوجد شيء لمناقشته مع النجم الأرجنتينى.