إدارة برشلونة توافق على بيع ميسي مقابل 222 مليون يورو لأي من الأندية الراغبة بضمه

كشفت إذاعة راديو كتالونيا، اليوم الثلاثاء عن المبلغ الذي ستقبل به إدارة نادي برشلونة الإسباني من أجل رحيل لاعبهم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق.