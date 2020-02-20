أول قرار من مرتضى منصور عقب فوز الزمالك بالسوبر المصري

قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك صرف مكافآت ضخمة فور التتويج ببطولة السوبر المصري، والفوز على الأهلي بركلات الترجيح خلال المباراة التي اقيمت بينهما اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وحرص منصور علي اجراء اتصال ببعثة الفريق في الإمارات وهنأهم بهذا الإنجاز والتتويج بالبطولة الثانية في أسبوع مشيدا بالجميع خاصة في ظل حالة الإجهاد الكبيرة التي يعاني منها الفريق.وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه في انتظارهم مع الآلاف من جماهير الزمالك في مطار القاهرة خلال العودة غدا من الإمارات، مثلما تم فعله بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي الجمعة الماضية والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مشددا أنهم رفعوا رأس جميع الزملكاوية.