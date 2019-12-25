الاتحاد المصري للكرة يتخذ إجراءات أمنية لإيقاف مرتضي منصور

تحرك الاتحاد المصري لكرة القدم أمنيا لمنع مرتضى منصور رئيس الزمالك من حضور المباريات لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه بمنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم 3 مباريات.جاء ذلك بعد حضور مرتضى منصور مباراة فريقه الزمالك ومضيفه الإنتاج الحربي (0-0)، أمس الثلاثاء، وعدم الانصياع لقرارات اتحاد الكرة بمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم وحضوره 3 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه.وأرسل اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، خطابات لمساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن اللواء محمد منصور، واللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية للأمن، واللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني، من أجل تنفيذ عقوبة الإيقاف ومنع مرتضى منصور من حضور المباريات.وجاء نص الخطابات كالتالي: مرفق طية قرارات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة والخاصة بمنع عدد من الشخصيات الرياضية من حضور المباريات الرسمية التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم فبرجاء مراعاة تنفيذها حفاظا على الانضباط بالملاعب المصرية.

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