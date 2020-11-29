موعد تشكيل لجنة الكرة الجديدة بالزمالك

استقرت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بالاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تعيين لجنة كرة لتولي إدارة كرة القدم في النادي خلال الساعات المقبلة وتعيين مديرا للكرة من أعضاء اللجن وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.