وزير الرياضة يتصل بنجم الزمالك لتولي ملف الكرة في النادي

تلقى أحمد رمزي نجم الزمالك السابق، اتصالات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومسؤولي اللجنة المؤقتة التي ستتولى إدارة ناد الزمالك لتولي ملف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية بالإضافة إلى التواجد في عضوية لجنة الكرة.