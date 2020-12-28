الأهلي يتربع على صدارة الدوري برباعية في شباك الاتحاد

حقق الأهلي فوزا عريضا على ضيفه الاتحاد السكندري، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «الأهلي وي السلام»، في واحدة من المباريات المؤجلة من مواجهات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز، ليؤكد المارد الأحمر تفوقه وتربعه على صدارة جدول الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه الفوز في أول ثلاث مباريات له بالموسم الجديد، ليؤكد نيته بالحفاظ على لقب الدوري، وتحقيقه للمرة الـ 43 في تاريخه.