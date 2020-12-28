آل الشيخ يعرض التدخل لتعاقد الأهلي مع سيرنيو

كشف تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مالك نادي الماريا الأسباني، أنه على استعداد للتدخل لحسم صفقة انتقال الاورجويانى سيرينيو صانع ألعاب صن داونز الجنوب افريقي للأهلي حال طلبت إدارة القلعة الحمراء منه ذلك وشدد تركى آل الشيخ على أنه عاشق للاهلى المصري ومشجع درجة ثالثة له ولن يتأخر عن دعمه بأى صفقة حال طلب منه ذلك متمنيا التوفيق للفريق الأحمر أو مونديال الأندية القادم.