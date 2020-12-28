تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مصطفى محمد

فجر تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، مفاجأة مدوية بخصوص مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المصري مصطفى محمد ابتعد عن تدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية، في ظل رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للانتقال إلى سانت إيتيان الفرنسي النادي الفرنسي عرض على الزمالك الحصول على 4 ملايين دولار نظير الاستغناء عن المهاجم الشاب، بالإضافة إلى مليون ونصف كمتغيرات غير أن سانت إيتيان لم يكن النادي الوحيد الذي كان لاعب الزمالك مهتما بالانتقال إلى صفوفه، حيث سبقه إلى ذلك، نادي ألميريا الإسباني، وفقا لما أكده تركي آل الشيخ وقال مالك ألميريا في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن مصطفى محمد عُرض على النادي الإسباني، غير أنه رفض الأمر وأرجع آل الشيخ رفضه إلى وجود حاجز معين للرواتب لا يمكن الزيادة عليه، بالإضافة إلى عدم رغبته في إبرام أي صفقة من الدوري المصري.