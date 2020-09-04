مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول صفقات الزمالك الجديدة

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هدف الفريق هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في ظل استقرار النادي بوجود مجلس إدارة قوي وجهاز فني على أعلى مستوى ووجود أمير مرتضى منصور كمشرف عام على فريق الكرة بالنادي الذي يعمل على خدمة النادي منذ وجوده في القلعة البيضاء وقال مرتضى منصور: "الزمالك مستقر ويوجد نظام، وليس كما يحدث في المنافس من اعتداءات بعدما قام كهربا بالتعدي على مدير الكرة سيد عبد الحفيظ وزملائه بل ووجه الإساءة للنادي الأهلي، هذا لا يحدث في الزمالك أبدا".