ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

شهدت مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي ووادي دجلة، جدلا كبيرا على صعيد الحالات التحكيمية، مما أثار غضب مشجعي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلا عن سخط رئيس وادي دجلة، المهندس ماجد سامي.