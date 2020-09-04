11 نقطة تفصل الأهلي عن تحقيق لقب الدوري رقم 42

11 نقطة تفصل النادي الأهلي عن تحقيقه للقب رقم 42 لبطولة الدوري الممتاز بعد فوزه على وادي دجلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ24 من عمر الدوري ويحتاج الأهلي من 10 جولات قادمة 11 نقطة فقط أي الفوز في مباراة بجانب التعادل في جميع المباريات المتبقية ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 65 بعد مرور 24 جولة لينهي على بطولة الدوري الأهلي يفوز على دجلة بهدفين.