إبراهيم حسن يصرح لو عم حارث درب الأهلي هياخد بطولات

اقتحم إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بعد نهاية المباراة بفوز المارد الأحمر برباعية دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «الأهلي وي السلام»، في واحدة من مواجهات الجولة الثالثة المؤجلة، ليحقق الفارس الأحمر العلامة الكاملة، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات في أول 3 مباريات، وقال إبراهيم حسن: المدرب اللي هيدرب الأهلي هياخد بطولات، خلوا عم حارث يدرب الأهلي هيكسب بطولات مع هذا الفريق.