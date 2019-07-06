خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا 2019



فجر منتخب جنوب أفريقيا كبى مفاجأت البطولة بإقصاء المنتخب المصري من البطولة بعد الفوز عليه بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل، فيما ودع الفراعنة البطولة من ثمن النهائي.

شوط أول شهد استحواذ كبير من جانب منتخب جنوب أفريقيا الذي كان الأخطر على مرمى الحارس محمد الشناوي، وسط فرص نادرة للفراعنة.

وتحسن أداء منتخب مصر في شوط المباراة الثاني نسبيا بعد إجراء خافيير أجيري أول تغييراته مع بداية الشوط الثاني، بدخول أحمد علي بدلا من مروان محسن، إلا أن الهجمات المرتدة للأولاد شكلت خطورة كبيرة على مرمى الفراعنة.