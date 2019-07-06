جنوب أفريقيا تتقدم على مصر بالهدف الأول في وقت قاتل

تقدم منتخب جنوب أفريقيا بالهدف الأول في شباك منتخب مصر في المباراة التي تجمع الفريقين احاليًا في إطار مباريات دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2019.

وسجل هدفثيمبينكوسى لوتش لاعب جنوب أفريقيا الهدف في الدقيقة 86 بعد ثلاث نقلات داخل منتطقة الجزاء ثم التسديد في المرمى.

منتخب مصر تأهل لدور الـ16 من البطولة بعدما تربع على صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بينما صعد الفريق الجنوب أفريقي ضمن أفضل ثوالث عن المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من المباراة إلى دور الثمانية لملاقاة نيجيريا، حيث نجح الأخير في عبور دور الـ16 بعد التفوق على الكاميرون بثلاثة أهداف لاثنين.