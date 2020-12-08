منتخب الجزائر يخطف بن ناصر الجديد من المغرب

تمكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم من توجيه ضربة كروية لنظيره المغربي، بعدما تمكن من خطف موهبة صاعدة تنشط في الدوري الفرنسي ويتعلق الأمر بلاعب الوسط سامي فرج، المحترف في صفوف فريق سوشو الفرنسي، والذي سبق له أن مثل أسود الأطلس في الفئات الشُبانية وكشف مجلس خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، أن "محاربي الصحراء" ظفروا بصفة رسمية بخدمات فرج اللاعب الموهوب الذي لم يتجاوزه عُمره الـ19 عاما.

وتواجد اللاعب الملقب بـ"بن ناصر الجديد" في القائمة التي استدعاها منتخب الخضر لفئة أقل من 20 عاما، للمُشاركة في الدورة المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب، حيث قبل اللاعب مُباشرة تمثيل الجزائر، رغم أنه سبق أن شارك مع المغرب من قبل وقد تُثير تلك المسألة جدلا بين الاتحادين الشقيقين خلال الأيام المقبلة، غير أن القانون الذي يسمح للاعبين بتغيير جنسيتهم الرياضية في حالة ما لم يمثلوا منتخبا في مُباراة رسمية على مُستوى الكبار سيدعم موقف الجزائر.

وأثارت خطوة سامي فرج حالة من الغضب لدى المغاربة، الذين طالبوا اتحاد الكرة في بلادهم بالتحرك سريعا لكي لا يتكرر هذا السيناريو مستقبلا، خاصة أنهم تذكروا الكيفية التي ضيعوا بها إسماعيل بن ناصر منذ قُرابة 4 سنوات مضت يذكر أن إسماعيل بن ناصر، الذي ولد لأب مغربي وأم جزائرية، فضل تمثيل محاربي الصحراء على مستوى الكبار، ليصبح بعد فترة وجيزة نجما في تشكيلة المدرب جمال بلماضي، ويتوج مع الفريق بكأس أمم أفريقيا "مصر 2019"، ولقب أفضل لاعب في الدورة.