مصير نجم ميلان الواعد في يد بلماضي

كشف صابر بن إسماعيل مدرب منتخب شباب الجزائر أن اتحاد الكرة الجزائري كثف اتصالاته مع نجم واعد جديد خلال الأيام الأخيرة لتمثيل الخضر ويتعلق الأمر برياض طاهر، نجم رديف ميلان الإيطالي الواعد، والذي يسعى مسؤولو الكرة الجزائرية من أجل إقناعه بحمل قميص محاربي الصحراء على المستوى الدولي. وقال بن إسماعيل، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، إن اتحاد الكرة في بلاده أجرى اتصالا رسميا مع رياض طاهر من أجل إقناعه بتدعيم تشكيلة الخضر المشاركة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2021 لفئة أقل من 20 سنة.

لكن مدرب منتخب الشباب الجزائري أوضح أن اللاعب رفض هذا المُقترح بشكل قطعي، واضعا شرطا رئيسيا من أجل ارتداء قميص الجزائر هو تلقيه اتصالا مباشرا من جمال بلماضي المدرب الوطني للمنتخب الأول وقال صابر بن إسماعيل: "قمنا بالاتصال برياض طاهر، وبوكيل أعماله، لكن الأخير كان واضحا في موقفه، وأكد لنا أن لاعبه لن يأتي للتواجد مع شبان الجزائر، وأن السبيل الوحيد لقبوله الدعوة سيكون من خلال تلقيه اتصالا مُباشرا من طرف جمال بلماضي للتواجد مع المنتخب الأول".

ويُعتبر رياض طاهر خيارا مُهما للجزائر في المُستقبل، وهو الناشط مع رديف ميلان في مركز مدافع المحور، وهو المركز الذي يحتاجه أبطال أفريقيا بشدة نظرا لوجود نقص في لاعبيه ويبلغ اللاعب من العمر 18 عاما، وطوله 184 سنتيمترا، وتلقى تكوينه في واحدة من أبرز المدارس الكروية في العالم، ألا وهي مدرسة ليون الفرنسي، قبل أن ينتقل للعملاق الإيطالي في 2019، ويوقع على عقد حتى 2022، لكنه لم يتمكن حتى الآن من لفت أنظار ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لميلان.