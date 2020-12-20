لاعب الأهلي يخضع لعملية جراحية ويغيب شهرين

يخضع ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعملية جراحية غدًا الاثنين 21 ديسمبر، بمعرفة د.باسم فليجة؛ بهدف تثبيت «الكتف» الذي أُصيب فيه اللاعب خلال مباراة المقاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز النادي، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، عرض ناصر ماهر على «كونسلتو طبي» مُتخصص؛ من أجل تحديد العلاج المطلوب بشكل دقيق؛ حتى لا تتكرر الإصابة وخلع الكتف مرة ثانية.