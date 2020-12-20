خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

تسود حالة من القلق بين جماهير النادي الأهلي من استمرار إيجابية عينة الثلاثي محمد مجدي قفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وفقدان جهود أقوى جبهات المارد الأحمر في لقاء الزمالك القادم في بطولة الدوري الممتاز ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في المباراة المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري في بطولة الدوري الممتاز، على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز

ويعد الثنائي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية من أهم عناصر الفريق والتي في حالة غيابهما سيتأثر أداء الأهلي كثيرًا رغم وجود العديد من البدائل المميزة لهم جدير بالذكر ان، فيروس كورونا عادة ما يحتاج الى عزل المصاب 14 يومًا للتعافي كليًا من المرض وممارسة حياته الطبيعية، ولكن كثيرًا ما نجد تعافي المريض وخصوصًا في عالم كرة القدم سريعًا.