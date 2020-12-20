الجهاز الفني للأهلي يستدعي 3 لاعبين بعد إصابة قفشة والسولية وربيعة بكورونا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم الثلاثي؛ سعد سمير وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري لقائمة الفريق المتجه إلى النيجر اليوم، الأحد، بدلا من رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.