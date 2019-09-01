الزمالك يتأهل إلي نهائي كأس مصر للمرة السادسة في اخر 7 سنوات

بلغ فريق الزمالك نهائي كأس مصر، بتغلبه على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في مباراة الدور نصف النهائي التي استمرت لـ 120 دقيقة بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

هدف المباراة الوحيد سجله البديل مصطفى محمد في الدقيقة 99 لينهي حالة الصيام التهديفي من الفريقين.

ويتقابل الزمالك الذي تأهل للنهائي للعام الثاني على التوالي، مع الفائز من بتروجت وبراميدز في المباراة التي تقام بينها غدا الإثنين.

بدأت المباراة بايقاع هادئ ولم تكن هناك خطورة على اي من المرميين قبل الدقيقة السادسة من رأسية عن طريق اوناجم متابعا عرضية عبدالله جمعة لكنها مرت سهلة الحارس عماد السيد

سيطر الزمالك وتقهقر الاتحاد سعيا لخطف إحدى الهجمات المرتدة الخطيرة.

وفي الدقيقة التاسعة اتيحت فرصة سهلة عن طريق اشرف بن شرقي الذي كان في موضع جيدا للتسديد على مقربة من المرمى لكنه مرر لاوباما الذي سدد بعيدا عن القائم الأيسر.

وظهر الاتحاد السكندري لاول مرة على مرمى محمد عواد في الدقيقة 11 من هجمة سريعة وعرضية من بناهيني الذي أعاد الكرة بشيء من الخطورة باتجاه الحارس.

وسدد عبدالله جمعة في الدقيقة 13 على طريقة هدفه في المقاصة لكنها مرت بعيدا.

واضاع اوباما أسهل فرصة للتسجيل في الدقيقة 18 من هجمة سريعة وعرضية حمدي النفدقاز ليتابعها بتسديدة في العارضة أمام المرمى الخالي لتصطدم به الكرة مرة أخرى وتمر خارج الخطوط.

تواصلت السيطرة البيضاء لكن هدوء ايقاع اللعب أدى إلى عدم خلق العديد من الفرص التهديفية

وتصدت العارضة لرأسية عمر السعيد في الدقيقة 32 من عرضية رائعة من النقاز بعد تدخل بابعاد من عماد السيد حارس الاتحاد.

وعاد اوناجم ليسدد في الدقيقة 36 من هجمة مرتدة سريعة مرت فوق العارضة.

وانقذ عماد فرصة أخرى في الدقيقة 38 من رأسية زملكاوية ،

ثم سدد طارق حامد كرة أخرى في الدقيقة 39 مرت الى ركنية

بداية الشوط الثاني جاءت هادئة على غرار الاول وتراجع الزمالك نسبيا، وابعد محمد عبدالغني كرة خطيرة قبل راس خالد قمر لتتحول إلى ركنية في الدقيقة 57، وتابعه بناهيني بمحاولة أخرى أبعدها محمود علاء الى ركنية.

ودفع ميتشو مدرب الزمالك شيكابالا على حساب أوباما في الدقيقة 60.

وانقذ محمود علاء مرمى الزمالك من هدف محقق في الدقيقة 67 من انفراد خالد قمر الذي راوغ الحراس محمد عواد وسدد في المرمى الخالي لتنشق الارض عن علاء الذي أبعد الكرة.

ودفع ميتشو بمصطفى محمد في الدقيقة 68 بدلا من اوناجم المتراجع.

في المقابل انقذ عماد السيد فرصة خطيرة من شيكابالا مواجه مواجهة المرمى من الجانب الأيمن.

واضاع مصطفى محمد فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 80 متابعا تمريرة اشرف من شرقي بتسديدة تصدى لها عماد السيد

واضاع شيكابالا فرصة قتل المباراة بهدف محقق في الدقيقة 85 من طولية محمود علاء. حيث سدد شيكا بجوار القائم.

وسدد شيكابالا في الوقت البدل الضائع من ضربة حرة تصدى لها بسهولة عماد السيد.

لجأ الفريقان للأشواط الإضافية، حيث شهد الشوط الإضافي الأول ضغط مكثف من الزمالك، ومحاولات أبرزها عن طريق شيكابالا والبديل إمام عاشور الذي شارك على حساب عمر السعيد.

ويأتي هدف التقدم أخيرا عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 99 بعدما تابع كرة عرضية بتسديدة إلى داخل الشباك.

وبعد الهدف سيطر الزمالك بشكل كبير وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة لإطلاق رصاصة الرحمة وحسم المواجهة من خلال تسديدة من فرجاني ساسي بجوار القائم وأخرى من شيكابالا تصدى لها الحارس