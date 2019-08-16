طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بطل الصومال

أعلن طارق يحيى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال، مساء اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ٦٤ لدوري أبطال أفريقيا، والتي تنطلق في التاسعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمد عواد في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط محمد حسن ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي، وفي الهجوم، عمر السعيد.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل – كريم بامبو – محمد عنتر – حازم امام – محمد عبد السلام – مصطفى محمد – وأحمد سيد زيزو.