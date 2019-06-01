أوريجي يسجل هدف ليفربول الثاني فى شباك توتنهام بالدقيقة 87

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي، على نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0 ، خلال المباراة التى تجمعهما على ملعب " واندا ميتروبوليتانو" فى العاصمة الإسبانية مدريد، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

جاء الهدف بعد الدقيقة 87 عبر المهاجم البلجيكي البديل ديفوك أوريجي من خلال كرة أمام المرمى ليسددها فى الشباك.

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام.

فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى بالتعادل 3-3 مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.