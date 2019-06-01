هاري كين يقود توتنهام أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال

أعلن الأرجنتيني "ماوريسيو بوكيتينو"، المدير الفني لفريق توتنهام الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، في المباراة التي ستقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، لخوض نهائى دورى أبطال أوروبا أمام توتنهام.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي: تريبيير، ألديرفيرلد، فرينتونخين، روز، وينكز، سيسوكو، إريكسين، ديلي آلي، سون، كين.