ليفربول يقترب من لقب دوري الأبطال بهدف صلاح في الشوط الأول

انهى ليفربول الشوط الأول من المواجهة أمام توتنهام هوتسبير متقدما بهدف دون رد فى اللقاء المقام على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد فى نهائى دورى أبطال اوروبا.

وسجل النجم المصرى محمد الهدف فى الدقيقة الثانية من ركلة جزاء بعد أن ارتطن عرضية ساديو مانى بيد اللاعب موسى سيسوكو.

وكان ليفربول الطرف الأفضل فى النصف ساعة الأولى، فى المقابل شكل لاعبو توتنهام بعض الخطروة على مرمى البرازيلى اليسون.

وشكل الخط الأمامى للريدز بقيادة محمد صلاح وساديو مانى خطورة على مرمى السبيرز، وسدد الفرعون كرة قوية فى الدقيقة 20 وصلت سهلة إلى يد هوجو لوريس.

وسدد أندى روبرتسون نجم ليفربول تسديدة قوية فى الدقيقة 38 نجح هوجو لوريس فى ابعادها إلى ركنية ببراعة.