نهاية المباراة الترجي يتوج بطلًا لأفريقيا بعد فوزه على الأهلي 43 بنمجموع المباراتين
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نهاية المباراة الترجي يتوج بطلًا لأفريقيا بعد فوزه على الأهلي (4/3) بنمجموع المباراتين

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العرب اليوم - نهاية المباراة الترجي يتوج بطلًا لأفريقيا بعد فوزه على الأهلي (4/3) بنمجموع المباراتين

الترجي
القاهرة - العرب اليوم

نهاية المباراة الترجي يتوج بطلًا لأفريقيا بعد فوزه على الأهلي (4/3) بنمجموع المباراتين

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نهاية المباراة الترجي يتوج بطلًا لأفريقيا بعد فوزه على الأهلي 43 بنمجموع المباراتين نهاية المباراة الترجي يتوج بطلًا لأفريقيا بعد فوزه على الأهلي 43 بنمجموع المباراتين



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نهاية المباراة الترجي يتوج بطلًا لأفريقيا بعد فوزه على الأهلي 43 بنمجموع المباراتين نهاية المباراة الترجي يتوج بطلًا لأفريقيا بعد فوزه على الأهلي 43 بنمجموع المباراتين



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