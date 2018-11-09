طائرات و6 آلاف ضابط لتأمين مباراة الأهلي المصري والترجي

تناولت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية الجانب الأمني الخاص بمباراة الترجي التونسي والأهلي، ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرّر لها التاسعة مساء الجمعة، بتوقيت القاهرة على الملعب الأوليمبي في رادس.

ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان وليد بن حكيمة المتحدث باسم الأمن القومي، قال فيه: "إنه من المتوقع حضور 60 ألف مُتفرّج، والملعب لأول مرة سيكون بالسعة الكاملة منذ الثورة التونسية عام 2011".

وصرّح بأنه تم الدفع بـ6 آلاف ضابط وبعض من الطائرات لإحكام عملية التأمين، وشدّد على أنهم مستعدون جيدا لاستقبال هذا العدد من المشجعين، وأكد أنه تم تركيب أجهزة الكشف عن المعادن على جميع الأبواب واتخذوا كل الإجراءات التي تضمن خروج المباراة بالشكل اللائق.