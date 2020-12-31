الزمالك يجدد عقد جنش لمدة 3 مواسم

نجحت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، في تجديد عقد محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لمدة 3 مواسم، في ظل انتهاء عقده الحالي، مع نهاية الموسم، ويحق له الرحيل لأي فريق بداية من غد أول أيام يناير، مجانا، لكنه أبدى تمسكه بالاستمرار مع النادي الأبيض، وكشف مصدر داخل النادي، أن اللاعب خاض المران، وبعدها عقد جلسة مع أيمن يونس المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي، وتم الاتفاق على تفاصيل بنود العقد والتجديد بشكل رسمي بدون أي أزمات، وكان اللاعب، أكد في الكثير من المناسبات، أنه لا يريد الرحيل عن النادي الأبيض، ويتمسك بالاستمرار وتجديد عقده، ولكن مع تعديله بالشكل المرضي له، خاصة وأنه أحد كباتن الفريق في الوقت الحالي.