الزمالك يعلن نتيجة المسحة الطبية للفريق الأول

قال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الثلاثي حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعي، سيخضعون لمسحة طبية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاطمئنان على حالتهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأكد طبيب الزمالك أن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف جاءت سلبية، إلا أنه قرر خضوع الثنائي لمسحة جديدة للإطمئنان عليهم بشكل نهائي.