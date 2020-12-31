شفاء محمود علاء من فيروس كورونا

أعلن محمود علاء مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك سلبية تحليله، وشفائه من فيروس كورونا المستجد، بعد الإصابة التي لحقة به منذ أيام، وعلى أثرها تواجد في العزل الصحي بمنزله، مع الاطمئنان من طبيب الفريق عليه، وكشف اللاعب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن سلبية مسحته ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن الفريق الأبيض، في مواجهة إنبي المقرر لها غدا، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام، على استاد بتروسبورت، في ظل عدم جاهزيته من الناحية الفنية.