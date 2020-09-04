اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الدعوة لمجلس إدارة النادي لعقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث إمكانية عدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب المهازل التحكيمية التي يشهدها الدوري في الموسم الحالي.