تعلق أمير مرتضى على أزمة كهربا

أكد أمير مرتضى المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، أن النادي كان اتخذ قرارا برحيل محمود عبدالمنعم كهربا، عن النادي مع نهاية الموسم الماضي، بسبب المشاكل التي كان يتسبب بها خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء وقال المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، إن لجنة الكرة كانت اتخذت قرارا بعدم تواجد محمود عبدالمنعم كهربا، ضمن صفوف الفريق بسبب الأزمات التي كان يتسبب بها مع زملاءه بالفريق، كانت هناك عقوبات كثيرة على كهربا منها ماهو معلن وغير معلن. وأضاف: "محمود عبدالمنعم كهربا، من نوعية اللاعبين التي لا يمكن تواجدهم داخل نادي الزمالك بشكل نهائي، وما فعله في النادي الأهلي، أمرا ليس غريبا عنه، وتوقعوا أكثر من ذلك، حال استمراره في صفوف القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة".