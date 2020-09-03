شوبير يعلن مفاجأة جديدة بشأن كهربا فى الأهلي

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قدم اعتذارا رسميا جديدا اليوم عما بدر منه أمس ودخوله فى مشادة قوية مع محمد الشناوى حارس المرمي وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " قائلا " " كهربا اعتذر اليوم وأعلن تقبله للعقوبة عليه " وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح أمس.