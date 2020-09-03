مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة حول مستحقات كهربا مع الأهلي

فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي مفاجأة قوية تخص محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي بعدما قررت إدارة الأحمر توقيع عقوبة عليه قدرها مليون جنيه بسبب ما بدر منه تجاه محمد الشناوي وقال عبدالهادي خلال برنامج اللعيب عبر قناة "mbc" مصر: "المفاجأة بعد كل اللي حدث أمس بأن كهربا لم يحصل على مستحقاته من العقد منذ 4 أشهر، وعنده ضغوط كبيرة جدا أسرية وضغوط في النادي الأهلي" دخل نجمين النادي الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا" والحارس محمد الشناوي، في مشادة قوية، خلال المران الصباحي للفريق.