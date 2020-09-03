مهيب عبدالهادي يعرض الفيديو الذي تسبب في شرارة أزمة كهربا والشناوي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن الفيديو الذي تسبب في أزمة بين كهربا ومحمد الشناوي لاعبا الأهلي، حيث نشر فيديو لهدف لكهربا في مران الشناوي خلال تدريب الفريق والذي تسبب في الأزمة الكبيرة بين الطرفين وقال مهيب عبدالهادي خلال برنامجه اللعيب عبر قناة "mbc" مصر: "الأمور في الأهلي خطيرة كنا بنسمع عن الخلافات بعد وقوعها بأيام وليس في الوقت نفسه خاصة وأن الأمر كان سيصل لأكثر من مما حدث بكثير ولكن الأهلي تعامل باحتراف مع هذا الأمر وشهد مران الفريق الأول بالأهلي، مشادة ساخنة بين محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد الشناوي، بسبب "وصلة هزار" من كهربا مع أحد زملائه عقب نهاية المران، استعداداً لمواجهة فريق وادي دجلة، المقررة غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين.