سطو على منزل نجم ليون أثناء مباراة فريقه مع برشلونة

سطا لصوص على منزل الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي أثناء مباراة فريقه الذي تعادل على أرضه مع برشلونة الإسباني الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقام اللاعب باستدعاء الشرطة في منتصف الليل بعد انتهاء مواجهة ليون وبرشلونة، بعدما كسر اللصوص نافذة في منزل ديباي وسرقوا إكسسوارات منه.