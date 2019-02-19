التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليون وبرشلونة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة برشلونة الإسباني وليون الفرنسي، ضمن جولات دور الـ 16 في مباراة الذهاب ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أولمبيك ليون بفرنسا.

ولم ينجح أصحاب الأرض في هز شباك النادي الإسباني صاحب الخمس ألقاب في دوري أبطال أوروبا، الذي حشد أسلحته الهجومية بقيادة ديمبلى وميسي وسواريز للعودة بنتيجة إيجابية من ليون.

ويبحث أصحاب الأرض الفرنسيين عن الفوز على الإسبان في موقعة ملعب أولمبيك ليون قبل مباراة العودة في كامب نو في طريقهم لمحاولة إحراز اللقب الأول لهم في تاريخهم.