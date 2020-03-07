النجم الساحلي يتقدم بهدف فى شباك الوداد المغربي
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النجم الساحلي يتقدم بهدف فى شباك الوداد المغربي

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العرب اليوم - النجم الساحلي يتقدم بهدف فى شباك الوداد المغربي

النجم الساحلي
الرباط - العرب اليوم

احرز فريق النجم الساحلي هدف التقدم فى شباك الوداد المغربي ، من عمر الشوط الثاني ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب رادس فى إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال افريقيا .

وجاء هدف النجم الساحلي فى الدقيقة 57 عن طريق حازم الحاج حسن من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء ، بعد تنفيذ ركنية من الناحية اليسري .


بدا النجم الساحلي بالضغط المتواصل من أجل إحراز هدف مبكر ، في ظل تراجع كبير للوداد الذي أظهر اعتماده على الهجمات المرتدة أمام الضغط التونسي.

وجاءت الخطورة الأولى للنجم على مرمى الوداد في الدقيقة 21 من الشوط الأول بعدما أطلق إيهاب المساكني تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وواصل النجم الساحلي الهجوم المتواصل وجاءت كرة خطيرة في الدقيقة 27 بعد كرة عرضية أبعدها دفاع الوداد لتتهادى أمام أمين بن عمر الذي أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت أعلى العارضة.

وجاءت عرضية جديدة في الدقيقة 29 حولها كريم العريبي قوية بالرأس نحو المرمى ولكنها كانت أعلى من عارضة التجناوتي بقليل لتضيع فرصة هدف أول لأصحاب الأرض.

ويأمل فريق النجم الساحلي في تحقيق ريمونتادا في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب، انتهت بفوز الوداد على النجم الساحلي بهدفين دون رد.

في المقابل، يكفي فريق الوداد بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف، من أجل حسم الصعود.

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النجم الساحلي يتقدم بهدف فى شباك الوداد المغربي النجم الساحلي يتقدم بهدف فى شباك الوداد المغربي



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