اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في بعثة الوداد قبل لقاء النجم الساحلي

منعت السلطات التونسية دخول أحد الصحفيين المرافقين لبعثة الوداد المغربي، المتجهة إلى تونس، استعدادًا لخوض مواجهة النجم الساحلي، في اللقاء المقرر في التاسعة من مساء غد، على ملعب رادس الأولمبي، في إطار مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما ذكر "راديو مارس" المغربي، فإن رفض السلطات لدخول أحد الصحفيين، جاء على خلفية الاشتباه في حمله لفيروس كورونا، بعد خضوعه للفحص الحراري المخصص للزائرين في المطار، واكتشاف معاناته من ارتفاع ملحوظ في درجة حرارته، لتتخطى بعثة الوداد تلك المرحلة بعد التأكد من سلامة اللاعبين وبقية المرافقين، ويتوجهوا إلى مقر الإقامة.

وأشارت الإذاعة المغربية، إلى أن الصحفي قضى فترة من الوقت في إيطاليا مؤخراً قبل أن ينضم إلى الطاقم الإعلامي المتوجه إلى تونس برفقة بعثة الوداد من أجل تغطية أحداث المباراة الحاسمة التي ستجمع الفريق المغربي والنجم الساحلي، وعلى الأرجح التقط العدوى أثناء زيارته لإيطاليا التي تعاني من ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات على حد سواء.